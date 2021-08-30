Хоккеист Макаров предложил встретиться режиссеру, который оскорбил его жену Леру Кудрявцеву

Российский хоккеист Игорь Макаров, который является мужем телеведущей Леры Кудрявцевой, предложил встретиться режиссеру Сарику Андреасяну.

«У нас появился очередной инстаграмный герой – Сарик его зовут. Так вот, Сарик, послушай меня. Если ты только с женщинами готов конфликтовать в Instagram или в прессе, то если у тебя духа хватит, то давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Понял меня?» — заявил Макаров в Instagram.

Напомним, Кудрявцева во время конкурса «Новая волна» пошутила, что у Андреасяна много фильмов, но хорошего в них мало.

Андреасян оскорбил Кудрявцеву, назвав ее тварью, а также попросил ее «не раскрывать свой грязный рот».

«Я, кстати, спрашивала про нее, мол, не обидная ли шутка? Но сценаристы сказали: «Нет». А я, да простит меня Сарик, просто не знакома с его работами. Поэтому ничего личного», — сказала Кудрявцева в интервью изданию Starhit.