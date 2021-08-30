Женская сборная России по волейболу обыграла Белоруссию и вышла в 1/4 финала ЧЕ

Женская сборная России по волейболу обыграла в матче 1/8 финала чемпионата Европы национальную команду Белоруссии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (27:25, 25:20, 19:25, 25:23).

В четвертьфинальном поединке россиянки сыграют с итальянками, которые в 1/8 финала обыграли Бельгию (3:1).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На групповом этапе Евро подопечные итальянского специалиста Серджо Бузато обыграли Францию (3:1), Азербайджан (3:0) и Боснию и Герцеговину (3:0), а также на тай-брейках уступили сборным Бельгии (2:3) и Сербии (2:3).

Чемпионат Европы проходит в четырех странах: Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Со стадии плей-офф матчи будут проходить только в Белграде и Пловдиве, финал состоится 4 сентября в столице Сербии.

Ранее российские волейболистки обыграли соперниц из Боснии и Герцеговины на чемпионате Европы. В составе российской команды самой результативной стала Ирина Капустина (14 очков), Арина Федоровцева записала в актив 11 очков, Анна Лазарева - 10. У сборной Боснии и Герцеговины больше всех очков набрала Даяна Бошкович (12).