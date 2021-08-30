Украинские болельщики поддержали паралимпийца, отказавшегося фотографироваться с россиянами

Украинские болельщики оставляют позитивные комментарии на странице в Facebook паралимпийца Игоря Цветова, который отказался фотографироваться с российскими атлетами.

«Спасибо за высшую ценность к своим героям, за патриотизм, за понимание положения страны во время московской агрессии и оккупации. Гордимся своими настоящими победителями», — написал один из подписчиков.

Другой пользователь отметил, что поступок Цветова не менее важен, чем золотая медаль, а также выразил благодарность за смелость атлета.

«Спасибо за старания и жизненную позицию», — заявил еще один болельщик.

Напомним, Цветов выиграл серебро в беге на 100 метров. Дмитрий Сафронов стал победителем забега, а Артем Калашян замкнул тройку сильнейших.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.