«Спартак» ведет переговоры с бывшим тренером «Ромы»

Бывший тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека может стать новым тренером московского «Спартака», передает Metaratings.ru.

«В случае успешного завершения переговоров португальский специалист может возглавить московский клуб в ближайшее время. Вместе с ним в Москву могут переехать несколько менеджеров «Шахтера», — сообщил источник.

Также специалист возглавлял португальский «Порту» и донецкий «Шахтер». Вместе с «горняками» он стал трехкратным чемпионом Украины.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в самое ближайшее время может уволить главного тренера команды португальца Руя Виторию.