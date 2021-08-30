Губерниев рассказал, кто будет основным голкипером в сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выборе тренерским штабом сборной России основного голкипера на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022.

«Насколько я знаю, основным вратарем сборной России в предстоящих матчах будет Гилерме. По крайней мере, это будет справедливо. Конечно, Сафонов сыграл лучше всех в последнем туре, но его в списке нет, поэтому, Гилерме.

Максименко? Сложно рассчитывать на вратаря-кудесника, когда его команда беззубая и хромает. Максименко на своем уровне достоин сборной, это безусловно. Но то, что он сейчас не вратарь номер один — это сто процентов. Думаю, он не выйдет на поле с хорватами и будет даже не вторым, а третьим.

Дюпин --большой трудяга и молодец. Но, опять же — когда команда не впечатляет, сложно говорить о нем как об основной опции», — приводит слова комментатора Sport24.

В окончательную заявку главный тренер сборной России Валерий Карпин включил пятерых вратарей: Маринато Гилерме из московского «Локомотива», Сергея Песьякова из «Ростова», Андрея Лунева из леверкузенского «Байера», Александра Максименко из московского «Спартака» и Юрия Дюпина из казанского «Рубина».

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, кого видит основным вратарем национальной команды.