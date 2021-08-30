Тренер «Бенфики» подтвердил, что заинтересовавший «Зенит» форвард может уйти

Главный тренер лиссабонской «Бенфика» Жорже Жезуш подтвердил, что бразильский форвард Карлос Винисиус может покинуть команду.

«Не секрет, что у нас в команде много атакующих игроков. Сейчас у нас есть шесть форвардов, кто-то из них должен уйти. Мы хотим расстаться с одним или двумя нападающими, но это зависит не от нас, а от клубов, которые проявят к ним интерес. Если предложений не будет, то игроки останутся в «Бенфике».

Из шести нападающих, что у нас есть, только к Винисиусу есть интерес от нескольких клубов. Винисиус – удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал, но я бы отпустил его, потому что есть заинтересованность», – приводит слова Жезуша цитирует наставника Maisfutebol.

Ранее сообщалось, что Карлос Винисиус может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

В нынешнем сезоне Карлос Винисиус провел один матч за «Бенфику», в котором не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне футболист выступал за английский «Тоттенхэм», в котором за девять сыгранных матчей забил один гол.