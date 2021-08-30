Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые впервые сняли на видео, как бегают тихоходки 10:28
В МИД заявили о дискриминации в ряде стан привитых российскими вакцинами 10:28
iPhone 13 научат принимать звонки без сотового сигнала 10:23
Зеленский после переговоров с Байденом отправится в Калифорнию 10:21
Финалистка «Голоса» объяснила, почему восхищается фигуристкой Трусовой 10:21
В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин 10:17
Представители Израиля и Палестины впервые с 2010 года провели встречу на высоком... 10:15
Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели 10:05
Фигуристка рассказала о жестких методах работы Тутберидзе 09:59
В модуле «Наука» на МКС начался первый научный эксперимент 09:56
Бесплатная ставка 1000 р.

Тренер «Бенфики» подтвердил, что заинтересовавший «Зенит» форвард может уйти

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Главный тренер лиссабонской «Бенфика» Жорже Жезуш подтвердил, что бразильский форвард Карлос Винисиус может покинуть команду.

«Не секрет, что у нас в команде много атакующих игроков. Сейчас у нас есть шесть форвардов, кто-то из них должен уйти. Мы хотим расстаться с одним или двумя нападающими, но это зависит не от нас, а от клубов, которые проявят к ним интерес. Если предложений не будет, то игроки останутся в «Бенфике».

Из шести нападающих, что у нас есть, только к Винисиусу есть интерес от нескольких клубов. Винисиус – удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал, но я бы отпустил его, потому что есть заинтересованность», – приводит слова Жезуша цитирует наставника Maisfutebol.

Ранее сообщалось, что Карлос Винисиус может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

В нынешнем сезоне Карлос Винисиус провел один матч за «Бенфику», в котором не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне футболист выступал за английский «Тоттенхэм», в котором за девять сыгранных матчей забил один гол.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Снова взрывы. По аэропорту Кабула выпустили пять ракет
Байден призвал военных удвоить усилия после ракетного обстрела аэропорта в Кабуле
«США охотятся за россиянами в третьих странах»
В МИД назвали количество россиян, отбывающих срок в зарубежных тюрьмах
Одна цель, разные подходы: почему талибы* и игиловцы убивают друг друга
Эксперты объяснили политические разногласия исламистов в Афганистане
В МИД назвали продуманным шагом подачу жалобы на Украину в ЕСПЧ
Forbes: супруги Бакальчук возглавили рейтинг богатейших семей России
Зеленский после переговоров с Байденом отправится в Калифорнию
В Екатеринбурге умер Герой России Роман Шадрин
Новости и материалы
Ученые впервые сняли на видео, как бегают тихоходки
В МИД заявили о дискриминации в ряде стан привитых российскими вакцинами
iPhone 13 научат принимать звонки без сотового сигнала
Финалистка «Голоса» объяснила, почему восхищается фигуристкой Трусовой
Представители Израиля и Палестины впервые с 2010 года провели встречу на высоком уровне
Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели
Фигуристка рассказала о жестких методах работы Тутберидзе
В модуле «Наука» на МКС начался первый научный эксперимент
В Новой Москве снизится стоимость проезда в общественном транспорте
Игрок сборной России по пляжному футболу рассказал, что может быть лучше победы на ЧМ
США заявили о гибели мирных жителей в результате атаки на аэропорт Кабула
Гимнастки Аверины посетили малую родину
Россиян предупредили о вирусах для кражи денег
Тимановская рассказала о травме, полученной во время Олимпиады-2020
В Раде опасаются срыва саммита США-Украина из-за привычки Байдена засыпать на переговорах
Рогозин доложит Путину о планах создания новой российской орбитальной станции
Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов на два года
Педиатр рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду
Все новости
«Многие считают, что если дедушка агрессивный, то можно его привязать»
Число случаев насилия над пожилыми в домах престарелых выросло в пандемию
«У Тутберидзе все очень жестко, могут накричать, но это и приводит к результату»
Алиса Трифонова о финале «Голос. Дети», отношениях с Егором Кридом и методах работы Тутберидзе
Начали с серебра: у России две медали в настольном теннисе. LIVE
Виктория Сафонова и Маляк Алиева завоевали серебро Паралимпиады по настольному теннису
«Сальвадор Дали в мире музыки». Не стало легендарного Ли «Скрэтча» Перри
Пионер даба и знаменитый диджей Ли «Скрэтч» Перри умер на Ямайке
От девочки с лоскутками до супермодели: как Айрис Апфель стала иконой стиля
Самой яркой пожилой даме мира исполнилось 100 лет
«На помощь никто не придет»: чего ждут американцы от смертоносного урагана «Ида»
К побережью Луизианы пришел сильнейший за 170 лет тайфун
Умер легендарный регги-певец Ли «Скрэтч» Перри
Возвращение ABBA, расстрел афганского певца, распад «Отпетых мошенников», Долина против тиктокерши
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Стало известно, когда в России резко наступит осень
Жителей 11 регионов России ждет первый снег в сентябре
Шариатский анклав, зрелые люди или секта. Все о скандале вокруг экопоселения «Аминовка»
Будущим мусульманским поселком заинтересовался глава СК Бастрыкин
«Дед умер в тот день, когда немцы вошли в Луганск»
Сергей Шойгу — о братском народе Украины, новом вооружении и своем деде-драгуне
Байден заснул на переговорах? Объясняем, почему это не так
В соцсетях считают, что Байден спал на переговорах — на самом деле он бодрствовал
В Кабуле — новый взрыв. Все подробности
Reuters: удар по Кабулу нанесли американские войска
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях