Популярная фигуристка раскритиковала Моргенштерна за мат в треках

Фигуристка Алиса Трифонова, которая занималась у знаменитого тренера Анны Царевой и одновременно участвовала в проекте «Голос.Дети» под руководством Егора Крида, где пробилась в финал, в интервью «Газете.Ru» рассказала об отношении к творчеству Алишера Моргенштерна.

«Ну… как бы... отношусь нейтрально, можно сказать. Я не хочу никого хейтить или высказываться против, потому что это будет неправильно. Все, кто сейчас становятся известными, очень много работают, и я это понимаю. Моргенштерн не просто спел что-то и стал известным. Надо вкладываться, продумывать, как стать популярным, решать, что нужно сделать для этого. Это долгий процесс.

Но не могу сказать, что мне нравится творчество Моргенштерна, так как там много мата и других плохих выражений. Так что мне его песни не очень близки. Однако он молодец, и я не скажу, что не люблю его или тем более ненавижу», — отметила Трифонова.

Ранее фигуристка рассказала об отношениях с Егором Кридом.