Блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Вудли в боксерском поединке

В Кливленде (США) состоялся боксерский поединок между блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Бой продлился все запланированные восемь раундов.

В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провел 28 поединков, выиграв 19 из которых, а еще семь закончились для него поражением. Представляет команду American Top Team, но перед боем с Лоулером перешел в Rufus, где тренируется до сих пор.

Для Джейка Пола этот бой стал четвертым в ММА. В рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров Youtube 2018 года, составленном журналом Forbes, Джейк Пол занял вторую позицию, уступив лидерство семилетнему мальчику Райану, ведущему канала Ryan ToysReview. По версии журнала доход от видеоблога, который ведет Джейк Пол, за 2018 год превысил сумму в 21 млн долларов.

Ранее Джейк Пол заявил, что его брат Логан одержал победу над бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. Поединок, прошедший в ночь на 7 июня в Майами, завершился вничью. Регламентом было предусмотрено проведение восьмираундового боя по три минуты. При условии, что схватка продлится все предусмотренное время, то победитель по итогу объявлен не будет. Пол и Мейвезер не смогли завершить поединок досрочно.