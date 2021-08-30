Тренер «Ман Юнайтед»: мы подписывали Роналду не для того, чтобы он сидел на скамейке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего тура АПЛ рассказал, на какой позиции планирует задействовать новичка команды Криштиану Роналду.

«Мы подписывали Криштиану не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных. Он сделает нашу команду лучше.

На какой позиции я его вижу? Криштиану развивался как игрок, играл справа, слева, но я его больше вижу на позиции центрального нападающего. Мы можем играть с двумя и тремя нападающими, я же хочу, чтобы он был в штрафной и забивал голы», — цитирует Сульшера Daily Star.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Роналду перешел в свой предыдущий клуб — «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о трансфере Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».