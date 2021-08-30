Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на Олимпиаде-2022

Сборная России по хоккею на групповом этапе Олимпийских игр в Пекине сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией. Ою этом сообщает «Чемпионат».

Окончательный состав групп стал известен после окончания заключительного этапа квалификации. По его итогам болельщики узнали трех последних участников Игр. Ими стали Словакия, Латвия и Дания. Среди непрошедших отбор — сборная Белоруссии.

Россияне оказались в группе B. В квартете А сыграют Канада, США, Германия и Китай. В группе C сойдутся Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия. Четыре лучшие команды по итогам группового этапа получат путевки в 1/4 финала. Остальные поборются за право участвовать в этой стадии в квалификационном раунде.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Россияне являются действующими победителями турнира.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок, который привел национальную команду к победе на Олимпиаде-2018, прокомментировал мнение общественности о том, что золото Пхенчхана ненастоящее, потому что там не было игроков из НХЛ.