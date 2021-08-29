В Госдуме призвали обратить внимание на судейство на ЧМ по пляжному футболу

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России по пляжному футболу в матче 1/2 финала чемпионата мира против Швейцарии.

«Как ожидали и надеялись, наши парни вышли в финал чемпионата мира. Простой прогулкой этот матч не оказался, выиграли по пенальти. Отмечу, что судейство было сложным, вызывает вопросы. Думаю, что ФИФА должна обратить на это внимание. Все равно для нас все сложилось положительно», — сказал Свищев.

Счет на первой минуте открыл россиянин Юрий Крашенинников. Борис Никоноров удвоил преимущество сборной России. Ноэль Отт сократил отставание швейцарцев. Во втором тайме Андрей Котенев сделал счет 3:1. На 18-й минуте швейцарец Гленн Ходель вновь сократил отставание своей команды, а через 46 секунд оформил дубль. А на 22-й минуте Деян Станкович вывел вперед сборную Швейцарии. В третьем периоде Хондель реализовал пенальти, Никоноров сократил отставание до минимума. За 19 секунд до окончания основного времени Антон Шкарин сравнял счет.

Овертайм не выявил победителя. В серии пенальти россияне оказались сильнее — 5:4 в пользу хозяев.