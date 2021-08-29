Карпин дал совет игрокам сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал совет игрокам национальной команды, передает Sport24.

«Нам надо попытаться изменить отношение к смелости и храбрости. Уважать соперника надо, но бояться — ни в коем случае. Без дрожащих колен. Хотелось бы это изменить», — сказал Карпин.

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможные реформы чемпионата России, предложенные голландской компанией Hypercube.