Бывший вратарь «Спартака» Ковалевски: с красно-белыми что-то не так

Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски в интервью польским журналистам рассказал о ситуации в столичной команде, передает TVP Sport.

«Сейчас ситуация выглядит не слишком приятно. Все чаще говорят о смене тренера. Фанаты очень многого ждут, они хотят побед, выхода в Лигу чемпионов. Нынешняя ситуация сложная. И даже лидеры команды не могут с ней справиться. С этой командой что-то не так. Пока сложно назвать полный диагноз, но, как кажется, атмосфера в команде нехорошая», — сказал Ковалвски.

Красно-белые сыграют в групповом этапе Лиги Европы с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее стало известно расписание «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы.