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В «Балтике» отреагировали на смерть вратаря Шишмарева

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ФК «Красная Звезда»

Руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов прокомментировал новость о смерти вратаря «Красной звезды» Александра Шишмарева во время тренировочного матча с «Балтикой-М». Ранее сообщалось, что голкипер неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.

«Это произошло во время тренировочного спарринга между любительскими командами «Красной звездой» и молодежной «Балтикой». В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости.

На матче присутствовали наши врачи, одни из лучших в регионе. Они оперативно вышли на поле, но не смогли ничего сделать. Врачи скорой помощи в течение часа пытались привести Александра в порядок, но в машине скорой он, к сожалению, умер», — приводит слова Кандалова «Спорт-Экспресс».

Сергей Кандалов отметил жуткое совпадение, что в этот день, ровно 20 лет назад погиб вратарь ЦСКА Сергей Перхун.

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