Россия в невероятном матче обыграла Швейцарию и вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу в серии пенальти одержала победу над Швейцарией (5:5, 5:4 пен)

Счет на первой минуте открыл россиянин Юрий Крашенинников. Борис Никоноров удвоил преимущество сборной России. Ноэль Отт сократил отставание швейцарцев. Во втором тайме Андрей Котенев сделал счет 3:1. На 18-й минуте швейцарец Гленн Ходель вновь сократил отставание своей команды, а через 46 секунд оформил дубль. А на 22-й минуте Деян Станкович вывел вперед сборную Швейцарии. В третьем периоде Хондель реализовал пенальти, Никоноров сократил отставание до минимума. За 19 секунд до окончания основного времени Антон Шкарин сравнял счет.

Овертайм не выявил победителя. В серии пенальти россияне оказались сильнее – 5:4 в пользу хозяев.

В финале российская команда встретится с победителем матча Сенегал – Япония.

Россия дважды играла в финале ЧМ – в 2011-м и 2013-м. Оба раза команда одерживала победу.

На групповом этапе Россия в дополнительное время обыграла команду США (5:4), а также одержала победу над Парагваем в серии пенальти 4:4 (5:4) и Японией (7:1). В активе хозяев турнира шесть набранных очков, столько же у сборной Японии, но разница забитых и пропущенных мячей позволила россиянам возглавить группу А.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сборная России обыграла национальную команду Испании в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу.