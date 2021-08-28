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Все медали российских атлетов в четвертый день Паралимпиады в Токио

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РИА Новости

Российские атлеты завоевали 14 медалей в четвертый день Паралимпиады в Токио.

Золотые медали завоевали Александр Яремчук (бег на 1500 метров), Елена Прокофьева (настольный теннис), Роман Жданов (150 метров комплексным плаванием) и Андрей Граничка (100 метров брассом).

Обладателями бронзовых наград стали Александр Костин (бег на 5000 метров), Анастасия Соловьева (бег на 400 метров), Наталия Буткова (150 метров комплексным плаванием), Мария Павлова (200 метров комплексным плаванием), Людмила Васильева, Никита Нагаев (оба — рапира), Елена Крутова и Алексей Леонов (смешанные соревнования по стрельбе из лука), Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника, Надежда Пушпашева (все — настольный теннис).

Паралимпийские игры-2020 в Токио

28 августа

Все медали России

Легкая атлетика

1500 м, мужчины, T46

1. Александр Яремчук (Россия)

2. Християн Стоянов (Болгария)

3. Дэвид Эмонг (Уганда)

5000 м, мужчины, T13

1. Яссин Оудади Эль Атаби (Испания)

2. Джарид Клиффорд (Австралия)

3. Александр Костин (Россия)

400 м, женщины, T47

1. Анрун Вейерс (ЮАР)

2. Лисбели Вера Андраде (Венесуэла)

3. Анастасия Соловьева (Россия)

Настольный теннис

Женщины, одиночный разряд

Класс 11

1. Елена Прокофьева (Россия)

2. Леа Ферне (Франция)

3. Вонг Тин Тин (Гонконг)

3. Ито Маки (Япония)

Классы 1-2

1. Сео Ен Су (Южная Корея)

2. Лю Цзинь (Китай)

3. Надежда Пушпашева (Россия)

3. Катя Кристина да Силва Оливейра (Бразилия)

Класс 6

3. Раиса Чебаника (Россия)

3. Стефани Гребе (Германия)

Мужчины, одиночный разряд

Класс 9

1. Девос Лоуренс (Бельгия)

2. Ма Лин (Австралия)

3. Юрий Ноздрунов (Россия)

3. Иван Май (Украина)

Плавание

150 м, комплексное плавание, мужчины, SM4

1. Роман Жданов (Россия)

2. Ами Омер Дадаон (Израиль)

3. Такаюки Сузуки (Япония)

100 м, брасс, мужчины, SB5

1. Андрей Граничка (Россия)

2. Энтони Понсе Бертран (Испания)

3. Ли Цзюньшэн (Китай)

150 м, комплексное плавание, женщины, SM4

1. Лю Юй (Китай)

2. Янфей Чжоу (Китай)

3. Наталья Буткова (Россия)

200 м, комплексное плавание, женщины, SM8

1. Джессика Лонг (США)

2. Ксения Франческа Палаццо (Италия)

3. Мария Павлова (Россия)

Фехтование

Рапира, мужчины

1. Сун Чжань (Китай)

2. Ричард Осват (Венгрия)

3. Никита Нагаев (Россия)

Рапира, женщины

1. Беатрис Мария Вио (Италия)

2. Чжоу Цзинцзин (Китай)

3. Людмила Васильева (Россия)

Стрельба из лука

Микст

1. Китай

2. Чехия

3. Россия (Елена Крутова, Алексей Леонов)

Ранее стало известно, что российские пловцы Ольга Потешкина, Михаил Кулябин, Валерия Шабалина и Вячеслав Емельянцев лишились бронзовой медали в смешанной комбинированной эстафете на Паралимпиаде.

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