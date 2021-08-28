Глушаков рассказал, почему ему обидно за фанатов «Спартака» из регионов

Игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке», передает Sport24.

«Про «Спартак» всегда много говорят, потому что это национальная команда. Но мне обидно за болельщиков, живущих в регионах — они не понимают в чем дело и что происходит в клубе. При этом переживают душой и сердцем за команду. Мне тоже жалко, что сейчас вокруг «Спартака» негативный фон», — сказал Глушаков.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее актер Сергей Белоголовцев высказался о ситуации в московском «Спартаке».