Колыванов — о возможном возвращении Тедеско в «Спартак»: думаю, никто не будет против

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном возвращении Доменико Тедеско в московский «Спартак».

«Если результата нет, то это обычная практика. «Спартак», конечно, не ожидал такого начала – команда в трех очках от зоны вылета. Нужно что-то менять, но я не знаю, согласится ли Тедеско возвращаться или нет. Но он довольно-таки неплохо работал в «Спартаке». Понятное дело, что будет непросто, но к нему и футболисты хорошо относятся, и руководство. Поэтому, если он придет, то, я думаю, никто не будет против», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Тедеско покинул «Спартак» после сезона-2020/21. Под его руководством красно-белые заняли второе место в РПЛ. Он возглавлял команду с 2019 года.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что красно-белых может возглавить Доменико Тедеско.