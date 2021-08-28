61-летняя и 57-летняя россиянки выиграли бронзовые медали на Паралимпиаде

61-летняя представительница России Надежда Пушпашева выиграла бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио в настольном теннисе.

В матче 1/2 финала россиянка уступила представительнице Китая Цзин Лю в классе 2 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Пушпашева является самой возрастной участницей Игр от России.

57-летняя россиянка Раиса Чебаника выиграла бронзовую медаль в настольном теннисе, проиграв в полуфинале украинке Марине Литовченко в классе 6 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее российский велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1 000 метров в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх — 2020 в Токио.