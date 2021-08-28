«Рубин» готов заплатить за французского футболиста €18 млн

«Рубин» хочет заполучить форварда шотландского «Селтика» Одсонна Эдуара, предложив за игрока €18 млн. Об этом сообщает Sky Sports.

Казанцы хотят разбить данную сумму на три транша: один на десять миллионов и два перевода по четыре.

Конкуренцию российскому клубу составит французский «Бордо», который также готов отдать за нападающего 18 миллионов.

В минувшем сезоне Эдуар принял участие в 31 матче в чемпионате Шотландии, забил 18 мячей и сделал 6 результативных передач, став лучшим бомбардиром лиги.

Ранее сообщалось, что футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к переходу в лондонский «Тоттенхэм».

Контракт игрока с клубом из Татарстана рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата России Кварацхелия принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость игрока в €18 млн.