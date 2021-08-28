Идея возвращения Роналду в «МЮ» принадлежит тренеру манкунианцев

Идея подписания контракта с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду принадлежит главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру. Об этом сообщает The Athletic.

Как сообщает источник, норвежский наставник считал, что если Роналду перейдет в «Манчестер Сити», то это будет иметь серьезные последствия для «Манчестер Юнайтед». Отмечалось, что специалист предполагал, что если «МЮ» без боя позволит перейти португальцу в стан «горожан», то это может не лучшим образом отразиться на игроках и болельщиках. Также Сульшер представил руководству преимущества подписания Роналду.

Специалист позвонил генеральному директору «Манчестер Юнайтед» Эду Вудворду и обсудил с ним возможный переход Роналду, после чего функционер приступил к переговорам с «Ювентусом».

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поучаствовал в возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду в английский клуб.