Глушаков раскритиковал идею отмены лимита на легионеров

Игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Отмена лимита на легионеров не поможет российскому футболу. Те, кто поддерживает эту идею, задавались вопросом, кто будет играть в первой лиге? А в сборной? Откуда молодые футболисты будут появляться-то? Лимит — это не основная проблема российского футбола. Это моя точка зрения», — сказал Глушаков.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).