Волейболист Спиридонов: «Наполи» убьет этот «Спартак»

Российский волейболист Алексей Спиридонов поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы, передает РИА «Новости».

«У «Спартака» нет никаких шансов в этой Лиге Европы. Шесть поражений легко прогнозируются. Возможно, повезет зацепить ничью с «Легией», хотя на поляков надо выходить с настроем разнести их, но и тут у нынешнего «Спартака» минимум шансов. А «Наполи» вообще убьет этот «Спартак», — сказал Спиридонов.

Красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее российский певец Юрий Лоза оценил шансы московского «Спартака» на выход из группы Лиги Европы.