Бывший гендиректор «Локомотива» заявил, что хотел бы пригласить Бузову на клубное телевидение

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о певице Ольге Бузовой, которая была замужем за экс-игроком красно-зеленых Дмитрием Тарасовым, передает «Матч ТВ».

«Как можно саркастически относиться к человеку, у которой подписчиков больше, чем у всех наших клубов? Она подписалась на «Локомотив» в Instagram, но потом, кажется, отписалась. Мы бы ее на «Локо ТВ» пригласили, дали бы ей все на свете. Если у клубов есть такая возможность, есть такие родственники за углом, это надо использовать», — сказал Геркус.

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ». Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Губерниев высмеял футболку Бузовой с надписью «Где мой коньяк».