Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ведет переговоры о трансфере с «Манчестер Юнайтед», сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что переговоры о переходе ведет агент игрока Жорже Мендеш. Руководство «красных дьяволов» обсуждает финансовые детали возможного трансфера: сумму компенсации «Ювентусу» и зарплату португальского футболиста.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее «Манчестер Сити» отказался от переговоров с Криштиану Роналду.