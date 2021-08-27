Гендиректор «Спартака» о соперниках красно-белых в ЛЕ: фактически «группа смерти»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, передает пресс-служба команды.

«Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически «группа смерти». «Наполи» и «Легия» — команды, с которыми «Спартак» уже играл в еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 90-х. «Лестер» в представлении также не нуждается. В общем, будем биться в каждом матче», — сказал Мележиков.

Красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы для московского «Спартака».