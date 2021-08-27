Гендиректор «Ахмата» оценил скандальный гол в ворота «Арсенала»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об инциденте с Бернадом Беришей в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».

«Во-первых, что сделал Бериша? Он совершил какое-то преступление? Нет. Бериша подошел к тренеру тульского «Арсенала», все объяснил. У нас нет оснований не доверять нашему футболисту, если он говорит, что не видел и не был в курсе происходящего. Почему мы стараемся обвинить футболиста и клуб в этой ситуации?

Правила формируем не мы. В последнее время принято, что судья останавливает. Сейчас можно говорить все, что угодно, но если бы мяч выбили сильнее в аут, не было этой некрасивой ситуации.

У нас с тульским «Арсеналом» хорошие отношения, ничто не предвещало беды. Но что теперь делать, посыпать голову пеплом? Сейчас только и читаешь, что совершил Бериша. Не так, может, воспринял ситуацию, но у нас нет оснований не доверять нашему игроку, который сказал, что не видел», — приводит слова Айдамирова «СЭ».

Напомним, на 31-й минуте матча игрок «Арсенала» Урош Радакович выбивал мяч в аут, когда его партнер по команде получил травму. Однако игрок «Ахмата» Бернард Бериша проигнорировал фэйр-плей, догнал мяч и начал атаковать ворота соперника. Бериша сделал передачу на нападающего Мохамеда Конате, а тот забил гол — 1:0 в пользу «Ахмата».

Игроки «Арсенала» были возмущены, что игроки «Ахмата» проигнорировали фэйр-плей, после чего произошла стычка.

Матч проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» сделал заявление по скандальному голу в ворота «Арсенала».