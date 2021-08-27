«Ахмат» сделал заявление по скандальному голу в ворота «Арсенала»

Пресс-служба «Ахмата» в Instagram опубликовала официальное заявление клуба по скандальному голу, который был забит в матче против «Арсенала» (2:1).

«В марте 2018 года «Арсенал» забил «Ахмату» гол на последних секундах, нарушив все правила фэйр-плей. Комбаров отчетливо видел, как получил травму Иванов и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу. А что с голом Конате? Бериша абсолютно не в курсе, что на противоположном краю поля лежит игрок гостей, и поэтому принимает откидку мяча защитником за технический брак. Ну а если кто-то думает иначе — примите за бумеранг», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, на 31-й минуте матча игрок «Арсенала» Урош Радакович выбивал мяч в аут, когда его партнер по команде получил травму. Однако игрок «Ахмата» Бернард Бериша проигнорировал фэйр-плей, догнал мяч и начал атаковать ворота соперника. Бериша сделал передачу на нападающего Мохамеда Конате, а тот забил гол — 1:0 в пользу «Ахмата».

Игроки «Арсенала» были возмущены, что игроки «Ахмата» проигнорировали фэйр-плей, после чего произошла стычка.

Матч проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат», набравший девять очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о приезде главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на тренировку команды.