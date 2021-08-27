Уткин — о «Матч ТВ»: группа придурков руководит спортивным ТВ

Журналист и блоггер Василий Уткин раскритиковал телеканал «Матч ТВ». Уткин считает, что «Матч ТВ» утратил разнообразие комментаторских голосов. По мнению журналиста, у многих комментаторов сливается тембр голоса. Уткин отметил, что на «Матч ТВ» часто ставят комментаторов с идентичными голосами, в следствие чего, диалог между комментирующими не воспринимается.

Также Уткин заявил, что телеканал отказался от многих уникальных голосов.

«Матч» усреднил комментарий. Не осознанно, просто ввиду идиотизма. Просто не понимая, что его, как все авторское, надо лелеять. Пестовать. Они убили это. Комментатор – тот, кто дает оценку. Зрителю необходимо понимать, кто это делает. Идентифицировать его. Это крайне сложно. Уход Ноба – это потеря еще одного узнаваемого голоса.

Вот честно, он неплохо работает, но вы понимаете, когда работает, скажем, Денис Качанов? Это все сводит к нулю авторство. Это унижает комментарий до саундтрека в ночном клубе – что-то там играет, более-менее не раздражает, ну, и пусть играет. В общем, группа придурков руководит спортивным ТВ», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее Василий Уткин поделился мыслями о том, что «Матч ТВ» хочет делать шоу на темы, не касающиеся спортивных событий.