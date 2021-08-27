После поражения «Спартака» администрация клуба вызвала полицию к стадиону

Корреспондент «Матч ТВ» Антон Анисимов рассказал, как ему помешали освещать матч шестого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» (1:2). Матч проходил на стадионе красно-белых. Как сообщает журналист, к VIP-трибуне, откуда после игр выходят игроки «Спартака», подошли журналисты и фанаты красно-белых. Анисимов заявил, что к журналистом вышли только иностранные футболисты. Российские игроки оставались внутри арены.

«И потом клуб вызвал полицию. Раньше в период пандемии выстраивались стюарды или местная спартаковская служба безопасности. И по этому коридору футболисты выходили. Мы, журналисты, этих футболистов дергали, и они как-то останавливались. В этот раз впервые на стадион приехала полиция.

Я чудом доехал до «Останкино», потому что один из сотрудников полиции, когда уже всех полностью выводили со стадиона, пытался меня отправить в отделение полиции. Кое-как мне удалось сбежать», — сказал Анисимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав семь очков.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о происходящем в московском клубе, который неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата России под руководством португальского тренера Руя Витории.