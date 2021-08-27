«Ахмат» забил скандальный гол в ворота «Арсенала», проигнорировав фэйр-плей

«Ахмат» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1. На 31-й минуте матча игрок «Арсенала» Урош Радакович выбивал мяч в аут, когда его партнер по команде получил травму. Однако игрок «Ахмата» Бернард Бериша проигнорировал фэйр-плей, догнал мяч и начал атаковать ворота соперника. Бериша сделал передачу на нападающего Мохамеда Конате, а тот забил гол — 1:0 в пользу «Ахмата».

Игроки «Арсенала» были возмущены, что игроки «Ахмата» проигнорировали фэйр-плей, после чего произошла стычка.

Матч проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат», набравший девять очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о приезде главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на тренировку команды. Специалист заявил, что Кадыров посетил занятие футболистов клуба после победы «Ахмата» в матче первого тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» (1:2).