Форвард «Спартака» Промес: сейчас трудные времена

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес высказался о ситуации в московском «Спартаке», передает »Матч ТВ».

«Все, что я могу сказать, — это сложная ситуация, но мы выберемся из нее, в команде все отлично. Шансы «Спартака» в этом сезоне? Скажу так: сейчас трудные времена. Но мы вместе. По поводу отставки Витории у меня нет идей, что вам тут сказать. Повторюсь — мы всегда остаемся вместе», — сказал Промес.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав семь очков.

26 августа красно-белые уступили «Сочи» со счетом 1:2.

Счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.