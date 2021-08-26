Болельщики «Спартака» вступили в перепалку с Жиго после игры с «Сочи»

Болельщики московского «Спартака» вступили в перепалку с футболистом красно-белых Самюэлем Жиго после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», передает «Чемпионат.com».

Жиго извинился перед фанатами за проигранную игру.

«Не позорься! Езжай домой», — ответили поклонники красно-белых.

«Мы пробуем, но это же футбол. Вы знаете, что это очень тяжело», — ответил Жиго.

Счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав семь очков. Сочинцы располагаются на первой строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Химок». Матч пройдет 12 сентября.

«Сочи» встретится с «Уфой». Встреча пройдет 12 сентября.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.