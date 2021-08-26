Витория отреагировал на новость о конфликте с игроками «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отреагировал на новость о конфликте со своими подопечными, передает Sport24.

«Это вы можете спросить у любого игрока сами. Я со своей стороны скажу, что это неправда и точка. Конфликта у нас никакого нет и не было. Но спросите у игроков», — сказал Витория.

В матче 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» уступил «Сочи» со счетом 1:2.

Счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав семь очков. Сочинцы располагаются на первой строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Химок». Матч пройдет 12 сентября.

«Сочи» встретится с «Уфой». Встреча пройдет 12 сентября.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.