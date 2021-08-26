Хабиб назвал имя тренера, который сейчас сможет помочь «Спартаку»

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о поражении «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», передает Sport24.
«Спартаку» нужен Романцев. Только он сможет исправить ситуацию», — сказал Хабиб.
Встреча завершилась со счетом 1:2.
Счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав семь очков. Сочинцы располагаются на первой строчке, имея в активе 12 баллов.
В следующем туре красно-белые сыграют против «Химок». Матч пройдет 12 сентября. «Сочи» встретится с «Уфой». Встреча пройдет 12 сентября.
Российская премьер-лига. 6-й тур
«Спартак» — «Сочи» — 1:2
Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.