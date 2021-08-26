«Сочи» обыграл «Спартак» и вышел на первое место в РПЛ

Московский «Спартак» уступил «Сочи» в матче 6 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:2.

Счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав семь очков. Сочинцы располагаются на первой строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Химок». Матч пройдет 12 сентября.

«Сочи» встретится с «Уфой». Встреча пройдет 12 сентября.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.

Ранее болельщики красно-белых, которые недовольны выступлением команды на старте сезона, вывесили два баннера.

«Любимый клуб стал ездить в клубы. За это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намек понятен», — говорится на одном из баннеров.

«Клубная жизнь или жизнь в клубе», — написано на втором полотне.