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Алана Мамаева опубликовала видео с пьяным экс-супругом

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Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, опубликовала в своем Instagram видео с экс-супругом.

В ролике спортсмен находится в состоянии алкогольного опьянения. Он с трудом выговаривает фразу, в которой присутствует ненормативная лексика.

Также Алана, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что Павел не выплатил ей после развода 11 млн рублей, о которых он говорил в интервью на «Матч ТВ».

«После развода он переводил несколько раз по 30 тыс. рублей! Все, что было в браке, он, видимо, решил за восемь лет посчитать», — отметила она.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. У Мамаевых есть общий ребенок. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.

Мамаев выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Губерниев заявил, что не собирается смотреть данное интервью, так как ему не интересен ни Мамаев, ни его личная жизнь.

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Футбол. Чемпионат России
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