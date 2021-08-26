Олимпийский чемпион Белявский объяснил снятие гимнастки Байлз с Игр

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский высказался о решении четырехкратной победительницы Игр Симоны Байлз сняться с части соревнований в Токио-2020.

Российский спортсмен считает, что американка в последний момент решила исполнить другой прыжок и совершила ошибку.

«Потерялась. Скорее всего, посчитала, что может больше навредить команде в таком состоянии, и снялась», — цитирует Белявского Еurosport.

Гимнаст отметил, что в американской сборной спокойно отнеслись к решению Байлз сняться с соревнований и не обвиняли ее в эгоизме.

Байлз снялась во время командного многоборья и пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем. Она выступила в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне и взяла бронзу.

Американка — четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, абсолютная рекордсменка в истории чемпионата мира по золотым медалям. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики. Она делит его с Ларисой Латыниной.

Ранее Байлз заявила, что не жалеет о решении не участвовать в большей части финальных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио.