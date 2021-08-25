Боец UFC: Хабиб никогда не дрался с по-настоящему великим борцом

Боец UFC в легком весе Кевин Ли поделился мнением о карьере экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

«Я чертов жук – как только я положил на тебя глаз, я уже на тебе. Ничто из того, что происходит, не может убедить Нурмагомедова вернуться. Он тот парень, с которым я хочу испытать себя. Да, он великий чемпион и все такое, но люди сейчас начинают понимать, что на самом деле в его карьере не было проблем, с которыми он мог бы столкнуться, чтобы действительно стать великим на все времена.

Хабиб никогда не дрался с по-настоящему великим борцом. Люди оглядываются на его карьеру и видят ее такой, какая она есть», — приводит слова Ли MMA Fighting.

Также Ли заявил, что его разочаровывает тот факт, что он не смог подраться с Нурмагомедовым или Махачевым. Легковес предположил, что менеджер Хабиба Али Абдель-Азис делал все возможное, чтобы держать своих бойцов на правильном пути.

«Вижу, как Хабиб играет в футбол. Так что, кто знает, может быть, я возьму футбольный мяч и пну в него, а потом мы сможем провести матч один на один», – сказал Ли.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее российский боец Александр Емельяненко рассказал, почему поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова насчет того, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов является проектом лиги.