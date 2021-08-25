Канделаки: снятие с эфира интервью Мамаева могло нанести урон «Ростову»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о том, что «Ростов» хотел снять с эфира интервью полузащитника Павла Мамаева.

25 августа, Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что «Ростов» пытался снять с эфира интервью, но канал отказал, сославшись на уже обнародованные анонсы. В интервью Мамаев рассказал о бракоразводном процессе с Аланой Мамаевой.

Канделаки рассказала, что после интервью она созвонилась с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем, который заявил, что не видел интервью, но хотел бы, чтобы оно было достойным. Канделаки объяснила функционеру, что интервью нельзя снять с эфира, на что Арутюнянц согласился, поскольку в России есть свобода слова.

«Мы смонтировали версию интервью, которую я разослала всем заинтересованным лицам. Она длилась 28 минут 12 секунд и была гораздо короче, чем та, что была показана в эфире. Руководство клуба посмотреть эту версию не могло, и отсматривал ее все тот же юноша Корж. Он сказал мне, что хотел бы дать правки, с чем я без проблем согласилась.

Параллельно договоренность о правках была и с Пашей Мамаевым. Это не первая наша договоренность с Павлом, и на ней наши отношения и держатся», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Генеральный продюсер заявила, что вечером пресс-атташе «Ростова» прислал от себя правки, которые «Матч ТВ» учел. Канделаки отметила, что в эфир могла выйти короткая версия интервью, но «Ростов» захотел дать расширенную.

«И последнее. Арташес Арутюнянц позвонил мне вчера в 21.16, после эфира, и поблагодарил за это интервью. То же самое сделал и Паша Мамаев. Никаких вопросов с их стороны ко мне нет, поскольку я, как обычно, свое слово держать умею. Тем и отличаюсь от людей, которые этого делать не привыкли или боятся возникающих трудностей.

Ну, а Арташесу отдельный респект за то, что он держит слово и не ведется на провокации. Надеюсь, что мы с ним вскоре вкусно пообедаем в ресторане «Тинатин», а еще лучше — в Ростове, куда я рассчитываю приехать в ближайшее время», — подытожила Канделаки.

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