Агент заявил, что Миранчук не станет игроком стартового состава в «Аталанте»

Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о перспективах российского хавбека итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«По первым пяти турам будет понятна дальнейшая судьба Миранчука в «Аталанте». Думаю, игроком старта он нет будет. У Гасперини свой костяк, в основе которого Алексею нет места.

Да, Малиновский раскрылся во втором сезоне, но Миранчука и Малиновского сравнивать нельзя, это совершенно разные игроки. Миранчук — Маленький принц «Локомотива», а Малина сам себя сделал, он прогрызал себе путь в европейский футбол, проходя через самую настоящую безнадегу.

В последнем матче полузащитники «Аталанты» были травмированы, а Миранчук все равно остался на скамейке. Алексей просто не способен выполнять требования тренера. Миранчук мало чего сделал для своей карьеры. Для него многое сделал Семин, партнеры по клубу, но не он сам», — приводит слова агента Sport24.

Также Лахтер добавил, что если россиянин хочет прогрессировать, то надо уходить в другую итальянскую команду вроде «Сассуоло» или «Кальяри».

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех турнирах, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провел 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем чемпионате Европы — 2020.

Ранее Деннис Лахтер высказался о новом контракте форварда Александра Соболева с московским «Спартаком».