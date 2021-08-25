Сборная России разгромно проиграла США на ЖЧМ-2021 по хоккею

Встреча между женскими сборными России и США в рамках групповой стадии чемпионата мира — 2021 по хоккею завершилась победой американской команды со счетом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).

На 12-й минуте встречи Бритта Керл вывела США вперед. На 24-й минуте Хилари Найт с передачи Брианны Декер удвоила преимущество американской сборной. В конце второго периода Ли Стеклейн забросила третью шайбу в ворота российской команды. В заключительном игровом отрезке еще по одной шайбе забросили Келли Паннек, Эбби Мерфи и Джесси Комфер.

Чемпионат мира — 2021. Группа А.

США — Россия — 6:0.

Голы: 1:0 — Керл (Зумвинкл, Келлер) – 11:50, 2:0 — Найт (Декер) – 23:17, 3:0 — Стеклейн (Паннек) – 37:25, 4:0 — Паннек (Хэрмон, Стеклейн) – 42:45, 5:0 Мерфи (Келлер) – 46:13, 6:0 — Комфер (Зумвинкл, Бозек) – 47:53.

Ранее сообщаюсь, что женская сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года.

В матче первого тура россиянки обыграли Швейцарию со счетом 3:1.