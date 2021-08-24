Французский «Лион» предложил €11 млн за футболиста «Зенита»

«Лион» заинтересован в приобретении нападающего Сердара Азмуна и уже сделал официальное предложение «Зениту». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский клуб предложил петербургскому клубу 11 млн евро за иранского форварда.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча, в которых смог отличиться 19 раз, а также отдать две результативные передачи. Также иранец выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». Всего за карьеру Азмун сыграл 287 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 33 результативные передачи.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона, но «Лион» рассчитывает подписать 26-летнего футболиста до конца этого трансферного окна, которое закроется через семь дней.

Ранее стало известно, что немецкий футбольный клуб «Байер» и «Зенит» продолжают вести переговоры по трансферу Сердара Азмуна. «Байер» готов заплатить за иранского нападающего 18 млн евро.