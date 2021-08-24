Губерниев отреагировал на уход Арустамяна с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход своего коллеги Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».

«Нобель покинул «Матч ТВ»! Это потеря для канала! Потеря серьезная! Он блестящий комментатор! Профессионал! Удачи коллеге!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, Арустамян ушел с телеканала из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой. Журналист заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям. Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

В 2016 году Арустамян стал сотрудником канала «Матч ТВ», где регулярно освещал и комментировал футбольные матчи. В 2019 году комментатор создал собственный Youtube-канал.

Ранее первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Андрей Ухов прокомментировал «Газете.Ru» уход Нобеля Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».