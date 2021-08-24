Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что отмена лимита разделит РПЛ на два лагеря

Бывший футболист «Спартака», экс-генеральный директор клуба Сергей Шавло высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. Он считает, что отнюдь не это может помочь отечественному футболу.

«Спасительная мера единственная: повышение уровня подготовки наших юных футболистов. Потому что без этого они не будут конкурировать ни с кем: ни с иностранцами, ни между собой. Это первое, что нужно улучшать. Соревнования в юношеском и молодежном возрасте должны быть высокого уровня, чтобы и эти игроки выходили на более качественный уровень. Мы это видим по турнирам, когда наши команды выезжают за границу и играют в Испании, в Италии, а потом возвращаются и говорят: «мы отстаем в быстроте движений, перемещений, в быстроте мысли». Это все у нас на среднем уровне, поэтому мы не можем конкурировать», — сказал Шавло «Газете.Ru».

По мнению ветерана красно-белых, отмена лимита на легионеров разделит премьер-лигу на два лагеря. И этим она уподобится европейским чемпионатам, где доминируют самые богатые клубы.

«Легионеры в российском футболе должны быть высшего качества. Мы не должны заполнять наши команды иностранцами низкого качества. Конечно, это связано с финансами команд: бюджетные клубы не могут позволить себе пригласить игроков более высокого уровня за деньги, которые у них есть в бюджете. Так что это палка о двух концах, лига разделится на два лагеря. Команды, которые смогут это сделать, будут доминировать, а те, которые не смогут, будут играть с молодыми российскими футболистами, что, возможно, позволит улучшить их уровень.

Так это происходит в других странах. В Италии главенствует «Ювентус», в Германии — «Бавария», в Англии — сильная группа из пяти-шести команд. У кого деньги, тот и правит. Да, могут выстрелить команды, вроде «Аталанты», у которой немного денег, но есть тренер, который доводит игроков до высокого уровня. Но таких команд единицы», — констатировал Шавло.

По мнению известного в прошлом футболиста, спасти ситуацию может потолок зарплат. Он должен мотивировать российских игроков работать над собой и повышать свой профессиональный уровень.

«В России должен быть лимит на зарплаты. Игроки, заключая контракты, сейчас перестают напрягаться: у них уже все есть. Если они будут знать, что зарабатывают 10 рублей при возможности стать игроком сборной и перейти в команду более высокого уровня и получать 100 рублей, игроки будут профессионально относиться к себе», — заключил Шавло.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Новиков раскритиковал идею отмены лимита на легионеров.