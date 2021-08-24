Модель предложила $600 тысяч за салфетку со слезами Месси

Испанская модель журнала Playboy Луана Сандин хотела купить салфетку со слезами нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции в качестве футболиста «Барселоны».

«Я предложила $600 тыс., чтобы заполучить этот платок Месси, после чего реклама исчезла. Объявление было прекращено без предоставления дополнительной информации об исходе этого дела, поэтому мы не знаем, купил ли ее кто-нибудь или рекламодатель отказался от данной идеи. В любом случае, я надеюсь, у меня получилось», — цитирует Сандин Daily Star.

Каталонская модель отметила, что хотела позировать с салфеткой обнаженной.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее стало известно, когда Месси дебютирует за «ПСЖ».