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Хоккеист «Миннесоты» Капризов не перейдет в ЦСКА

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Reuters

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов не будет в сезоне-2021/22 переходить в московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо в Twitter.

Отмечается, что переговоры между «Миннесотой» и представителями Капризова о новом контракте в последнее время активизировались.

Российский форвард был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее одноклубник Капризова Матс Цуккарелло объяснил, почему россиянину надо остаться в команде.

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