Экс-голкипер Малафеев объяснил, почему в сборную России по футболу вызвали пять вратарей

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев объяснил, почему в национальную команду на сентябрьские матчи вызвали пять вратарей, передает «Спорт-Экспресс».

«Вероятно, тренер вратарей сборной Росси Виталий Кафанов хочет поработать и познакомиться с расширенным списком голкиперов, которые могут помочь команде. Конечно, столько человек играть не будет. Может, пять вратарей – это и много, но тренерский штаб сможет понять форму игроков», — сказал Малафеев.

Напомним, на сентябрьские матчи национальной команды вызваны Юрий Дюпин, Александр Максименко, Сергей Песьяков, Андрей Лунев и Маринато Гильерме.

Матч с Хорватией состоится в Москве 1 сентября в 21:45 (мск). С Кипром — в Никосии 4 сентября в 19:00 (мск). Встреча с Мальтой пройдет в Москве 7 сентября в 21:45 (мск).

Ранее бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о ситуации с голкиперами в сборной России.