Экс-игрок «Локомотива» назвал условие, при котором можно отменить лимит на легионеров

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол».

«Можно отменить лимит на легионеров, но смотря, какие легионеры будут приезжать. Интересно, какие последуют дальнейшие действия. Если это будут легионеры, которые играют в национальных сборных и увеличат популяризацию футбола в нашей стране, то почему нет», — сказал Сенников.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.