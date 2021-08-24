Президент США Байден преклонил колено на встрече с баскетболистками

Президент США Джо Байден преклонил колено на встреча с игроками клуба женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Сиэтл Шторм», передает РИА «Новости» со ссылкой на журналистов президентского пула.

Этот жест используется в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter (BLM).

Движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении афроамериканцев.

В мае 2020 года полицейский задержал афроамериканца Джорджа Флойда и надавил ему ногой на шею, после чего тот скончался. После убийства Флойда движение BLM получило особенно активную поддержку — инцидент привел к масштабным протестам против полицейского насилия, на которых широко использовался лозунг «Я не могу дышать» — последние слова погибшего.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о ситуации с расизмом в России.

«К сожалению, в РПЛ никто не будет преклонять колено перед матчами. В России присутствует расизм в скрытой форме. Нам нужно с этим бороться: делать открытые заявления – вставать на одно колено», — сказала Смородская.